Несколько посольств Украины в разных странах получили окровавленные посылки

Украинские дипломатические миссии, как минимум, в трех странах получили посылки с кровью и глазами животных. Об этом заявил официальный представить МИД страны Олег Николенко. "Окровавленные пакеты с глазами животных прислали в посольства Украины в Нидерландах, Польше, Италии и других странах", - написал спикер внешнеполитического ведомства в соцсетях. По его словам, посылки "были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах". Сейчас в МИД Украины изучают смысл этого послания. Николенко добавил, что Киев считает это спланированной кампанией террора и запугивания. Ранее 2 декабря чешские СМИ сообщили, что в консульство Украины в городе Брно прислали подозрительную посылку. В связи с этим на место стянули экстренные службы, а персонал эвакуировали из здания. Позже правоохранительные органы Чехии сообщили, что посылки содержали ткани животных, но не уточнили, какие именно. Сейчас содержимое пакетов отправили на экспертизу. Позже украинский МИД уточнил, что окровавленные посылки получили также дипломатические представительства страны в Венгрии, Хорватии, консульства в Неаполе, Кракове и Брно. Кроме того, неизвестные разгромили вход в резиденцию посла Украины в Ватикане. Посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, а в США - "письмо с ксерокопией критической статьи об Украине". В Киеве считают, что все эти события связаны. Накануне, 1 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в два украинских посольства в разных странах пришли письма с угрозами. Он не рассказал, о каких именно дипмиссиях идет речь и не раскрыл содержание посланий, но отметил, что они "точные и конкретизированные". История с нападками на посольства Украины в разных странах началась 30 ноября - тогда в дипмиссии в Мадриде произошел взрыв. В этот день около 13.00 по местному времени (15.00 мск) на имя посла Сергея Погорельцева пришла посылка. Однако один из сотрудников посольства посчитал ее подозрительной и решил открыть во дворе дипмиссии. Сотрудник услышал щелчок при открытии и отбросил коробку от себя, после чего произошел взрыв. У мужчины оказались повреждены руки, его контузило. Сейчас он госпитализирован в больницу Нуэстра-Сеньора-де-Америка. "На пакете не было обратного адреса, это не было похоже на диппочту и этот факт изначально вызвал подозрения у сотрудников посольства", - писало украинское издание "Страна". Сразу после взрыва на место происшествия прибыли криминалисты, кинологи, саперы. Район около посольства был оцеплен полицией, введен в действие локальный антитеррористический режим. Через какое-то время власти Испании сообщили, что расценивают случившееся как террористический акт. Испанские СМИ позже сообщили, что посылки с бомбами получили оружейная компания Instalaza (поставляла ракетные установки Украине), Минобороны Испании, спутниковый центр ЕС на военной базе и посольство США. Министерство внутренних дел Испании также сообщило, что 24 ноября похожий пакет пришел в офис премьер-министра страны Педро Санчеса. Правоохранительные органы считают, что все эти отправления связаны между собой.