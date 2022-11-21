Маск отказался возвращать в Twitter конспиролога

Илон Маск отказался восстанавливать в Twitter журналиста и конспиролога Алекса Джонса, который заявлял, что произошедший в 2012 году массовый расстрел учащихся в школе "Сэнди хук" в Ньютауне (штат Коннектикут) был инсценирован. Соответствующее сообщение Маск разместил в понедельник в социальной сети.

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"Мой первенец умер у меня на руках. <...> У меня нет прощения для тех, кто использует смерть детей для собственной выгоды, в политических интересах или ради славы", - написал миллиардер, отвечая на предложение пользователей вернуть в Twitter Джонса вслед за разблокировкой страницы экс-президента Дональда Трампа.

Стрельба в штате Коннектикут произошла 14 декабря 2012 года. 20-летний Адам Лэнза застрелил свою мать, после чего, вооруженный двумя пистолетами и винтовкой, направился в начальную школу "Сэнди хук". Ворвавшись в учебное заведение, он открыл стрельбу, жертвами которой стали 20 детей - 12 девочек и восемь мальчиков - и шестеро взрослых, в том числе директор.