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3 часа назад

Маск не вернет в Twitter конспиролога из-за заявлений об инсценировке стрельбы в школе США

ТАСС

Илон Маск отказался восстанавливать в Twitter журналиста и конспиролога Алекса Джонса, который заявлял, что произошедший в 2012 году массовый расстрел учащихся в школе "Сэнди хук" в Ньютауне (штат Коннектикут) был инсценирован. Соответствующее сообщение Маск разместил в понедельник в социальной сети.

Маск отказался возвращать в Twitter конспиролога
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

"Мой первенец умер у меня на руках. <...> У меня нет прощения для тех, кто использует смерть детей для собственной выгоды, в политических интересах или ради славы", - написал миллиардер, отвечая на предложение пользователей вернуть в Twitter Джонса вслед за разблокировкой страницы экс-президента Дональда Трампа.

Стрельба в штате Коннектикут произошла 14 декабря 2012 года. 20-летний Адам Лэнза застрелил свою мать, после чего, вооруженный двумя пистолетами и винтовкой, направился в начальную школу "Сэнди хук". Ворвавшись в учебное заведение, он открыл стрельбу, жертвами которой стали 20 детей - 12 девочек и восемь мальчиков - и шестеро взрослых, в том числе директор.

Алекс Джонс заявлял, что стрельба была сфабрикована с целью настроить общественное мнение и законодателей в пользу ужесточения надзора за оборотом огнестрельного оружия в США. Журналиста не раз обвиняли в распространении конспирологических теорий. Он, в частности, выступал с утверждениями, что высадка американцев на Луну в 1969 году была инсценировкой, и считал, что американские власти организовали теракты 11 сентября 2001 года.

Конфликты,Адам Лэнза,Алекс Джонс,Илон Маск,Дональд Трамп,
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