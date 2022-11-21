Столтенберг: НАТО предоставляла Украине значительную военную помощь до 24 февраля

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс предоставил значительную военную помощь Украине до 24 февраля, но должен был это сделать в большем объеме. Об этом он сообщил на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде, передает ТАСС. "Если есть какой-то урок из ситуации на Украине, так это то, что мы должны были поддерживать Украину еще больше и еще раньше. Страны НАТО оказывали помощь Украине с 2014 года, но НАТО могла бы сделать гораздо больше, еще до вторжения", — сказал он. По его словам, НАТО не хочет стать участником конфликта на Украине, поэтому не создает бесполетную зону. При этом альянс продолжит поставлять Украине средства ПВО, отметил он. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не допускает возможности "содержательного диалога" с Россией в текущих условиях. До этого министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не будет втянута в боевые действия на Украине. Он подчеркивал, что НАТО является оборонительным альянсом, который не представляет угрозы для РФ.