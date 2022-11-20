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9 часов назад

Twitter разблокировал аккаунт Трампа

Lenta.ruиещё 33

Twitter разблокировал аккаунт Трампа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Число подписчиков бывшего главы государства резко выросло, сообщает ТАСС.

Число подписчиков Трампа уже превысило два миллиона, из которых 1,3 миллиона человек подписались на страницу политика в течение 40 минут. К моменту бессрочной заморозки, произошедшей 8 января 2021 года, у страницы @realDonaldTrump было порядка 90 миллионов фолловеров.

Ранее американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что восстановит аккаунт Трампа в Twitter. «Народ высказался. Трамп будет восстановлен», — подчеркнул он.

Маск провел опрос в Twitter о том, следует ли восстанавливать аккаунт бывшего президента в соцсети. В опросе приняли участие более 15 миллионов пользователей, 51,8 процента высказались за восстановление, а 48,2 процента — против. При этом сам политик заявил, что не собирается возвращаться в Twitter.

Аккаунт Трампа в Twitter бессрочно заблокировали 8 января 2021 года. Экс-глава государства также потерял право высказываться на ряде крупных площадок. Такое решение приняли после беспорядков, устроенных сторонниками республиканца в Капитолии. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.

Конфликты,Соцсети,Илон Маск,Дональд Трамп,
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