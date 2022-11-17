Генсек ООН заявил, что приветствует согласие сторон по возобновлению продуктовой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки, передает РИА Новости. Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Позже эту информацию подтвердил президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что ожидаются официальные объявления от ООН и Турции. "Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений с Украины", - сказал Гуттереш Он добавил, что ООН полностью поддерживает устранение сохраняющихся преград для экспорта продовольствия и удобрений из России. 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.