Силуанов: РФ высказалась за продолжение зерновой сделки с условием контроля поставок

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия на саммите Группы двадцати (G20) на острове Бали в Индонезии высказалась за продолжение зерновой сделки с условием контроля поставок именно в нуждающиеся страны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT.

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Он отметил, что вопросы распределения потоков зерна и продовольствия в нуждающиеся страны были одной из тем обсуждения на саммите.

"Многими странами "двадцатки" высказывалось предложение о продолжении зерновой сделки, поскольку действительно мы видим ситуацию с голодом в целом ряде стран, африканских стран, - указал Силуанов. - [Глава МИД РФ] Сергей Викторович Лавров, выступая на саммите лидеров, заявил о том, что мы за продолжение зерновой сделки, но мы за то, чтобы зерно, которое поставляется в рамках черноморских договоренностей, шло именно странам, которые нуждаются в поставках зерна, а не в страны Запада и страны с европейскими экономиками, как это сейчас происходит. Мы высказались за продолжение этой сделки под контролем пунктов направления зерна с тем, чтобы это зерно шло действительно нуждающимся странам".

Как подчеркнул министр, на саммите обсуждалось много тем, которые касаются непосредственно России. Силуанов уточнил, что внимание было уделено вопросам энергетики, зерна, здравоохранения и цифровизации. Он также сообщил, что Россия выступила за снятие всех барьеров, мешающих экспорту российских энергоресурсов.

Силуанов добавил, что российская делегация на саммите не чувствовала никакой изоляции. "Да, в выступлениях отдельных западных стран в ходе мероприятий "двадцатки" звучала определенная тональность к ограничениям, к тому, что РФ необходимо сворачивать специальную военную операцию, но ни один ключевой вопрос без РФ не обсуждался, поскольку наша страна является значительной частью мировой экономики, без нашей страны ни один из вопросов решаться не может", - констатировал глава Минфина РФ.

Зерновая сделка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября заявил ТАСС, что Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу продления зерновой сделки. Таким образом он прокомментировал информацию агентства Bloomberg о том, что, вероятнее всего, Москва согласится на пролонгацию сделки после 19 ноября. Собеседники агентства не уточнили, будет ли Москва выдвигать дополнительные условия для продления.