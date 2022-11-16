Песков сообщил, что напряженная работа вокруг продления "зерновой сделки" продолжается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил шансы продления "зерновой сделки", отметив, что вокруг этого вопроса идет напряженная работа. "В эти дни ведется работа, чтобы часть "зерновой" и "черноморской" сделки, которая касается наших поставок, была решена. Есть определенные подвижки положительные, но нужно обеспечить то, чтобы полностью ранее достигнутые договоренности были исполнены", - прокомментировал Песков итоги саммита G20 и совместную декларацию. Он добавил, что между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом переговоры по "зерновой сделки" могут произойти в течение нескольких часов после возникновения такой необходимости. Ранее заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что рамках продления "зерновой сделки" обсуждается возобновление экспорта российского аммиака через Украину. Газета Financial Times до этого сообщала со ссылкой на источники о том, что для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса для продления зерновой сделки Соединенные Штаты готовы предоставить России гарантии безопасности.