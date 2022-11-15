Лавров заявил Шольцу и Макрону о срывании Украиной переговорного процесса с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров на саммите G20 заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Украина срывает переговорный процесс с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости. По словам министра, он напомнил Макрону, что проблемы возникают из-за действий Украины, отказывающейся от переговоров и выдвигающей "неадекватные" требования. Лавров также отметил, что президент Франции подтвердил настрой на продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным, чтобы найти пути урегулирования ситуации на Украине. Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках саммита "Группы двадцати" (G20) проводит встречу с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем. Лавров прибыл на G20 вместе министром финансов РФ Антоном Силуановым.