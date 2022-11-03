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15 часов назад

Боррель: ЕС потратили на помощь Украине уже €22 млрд без учета военной поддержки

Газета.Ruиещё 11

Общая сумма помощи Евросоюза Украине в 2022 году составила €22 млрд без учета прямой военной поддержки стран-членов ЕС. Такие данные привел верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС. "Европейский союз уже выделил 22 млрд евро на поддержку Украине", — подчеркнул Боррель, указывая, что озвученная сумма не включает военную помощь со стороны государств блока, предоставленную в двустороннем порядке. "Я считаю только 3 млрд евро, выделенные [на поставки оружия] через Европейский фонд мира, и 19 млрд евро на финансовую и экономическую поддержку Украины, предоставление гуманитарной помощи украинцам, чтобы они смогли перенести зиму", — пояснил дипломат. Также он заявил о необходимости продолжать оказание всесторонней поддержки Украине, включая поставки оружия. По его словам, в текущий момент как никогда необходимо поддерживать Киев и украинский народ. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Евросоюз рассматривает возможность направить некоторые из замороженных активов Банка России на восстановление Украины. По данным собеседников агентства, обсуждение находится на ранней стадии, а экспертам по правовым вопросам недавно было поручено изучить возможные варианты использования активов ЦБ РФ. В материале Bloomberg уточняется, что речь идет о части из около $300 млрд резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и их союзниками после начала специальной военной операции на Украине.

Боррель: ЕС потратили на помощь Украине уже €22 млрд без учета военной поддержки
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Жозеп Боррель,Банк России,ЕС,
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