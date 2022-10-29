Рогов сообщил о взрыве в Запорожье

ТАСС, 29 октября. В Запорожье в субботу произошел взрыв. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Запорожье был взрыв в 12:25, обстоятельства взрыва и его последствия мы сейчас выясняем, но можем сказать, что поднялся большой столб дыма и взрыв слышали во всем городе", - отметил он.
Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Александр Старух написал в своем Telegram-канале, что поврежден объект критической инфраструктуры.
Рогов уточнил, что взрыв произошел на алюминиевом комбинате, где базируются иностранные наемники. "Взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате. Напомню, там располагается база иностранного легиона", - написал он в своем Telegram-канале.
Запорожье, где проживает почти половина населения региона, контролируется Вооруженными силами Украины. Киев утратил контроль над 72-73% Запорожской области.