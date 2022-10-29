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7 часов назад

Рогов сообщил о взрыве в Запорожье

ТАССиещё 3

ТАСС, 29 октября. В Запорожье в субботу произошел взрыв. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Запорожье был взрыв в 12:25, обстоятельства взрыва и его последствия мы сейчас выясняем, но можем сказать, что поднялся большой столб дыма и взрыв слышали во всем городе", - отметил он.

Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Александр Старух написал в своем Telegram-канале, что поврежден объект критической инфраструктуры.

Рогов уточнил, что взрыв произошел на алюминиевом комбинате, где базируются иностранные наемники. "Взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате. Напомню, там располагается база иностранного легиона", - написал он в своем Telegram-канале.

Запорожье, где проживает почти половина населения региона, контролируется Вооруженными силами Украины. Киев утратил контроль над 72-73% Запорожской области.

Конфликты,Александр Старух,Владимир Рогов,
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