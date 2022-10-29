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9 часов назад

В МВД России рассказали об использовании водительских прав образца ДНР и ЛНР

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на российской территории можно использовать водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины.

МВД разрешило использовать в России водительские права из ДНР, ЛНР и Украины
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом она рассказала ТАСС, отвечая на вопрос, смогут ли жители новых регионов России пользоваться водительскими правами, выданными им ранее уполномоченными органами.

По её словам, данная возможность прописана в п. 12 ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

«Лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на территории России, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых — на основании национальных или международных водительских удостоверений», — сказала она.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, кому следует быстрее сменить права.

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