МВД разрешило использовать в России водительские права из ДНР, ЛНР и Украины

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на российской территории можно использовать водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины.

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Об этом она рассказала ТАСС, отвечая на вопрос, смогут ли жители новых регионов России пользоваться водительскими правами, выданными им ранее уполномоченными органами.

По её словам, данная возможность прописана в п. 12 ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».