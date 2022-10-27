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8 часов назад

Сержант Шалыгин: после удара по Киеву отключилось электричество в тюрьме с пленными

Газета.Ruиещё 2

Вернувшийся из украинского плена сержант из Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Шалыгин сообщил РИА Новости, что в массированный удар по городам Украины отключилось электричество в тюрьме с пленными под Киевом. "Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилетов, удары Первый раз, когда ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время, и воды потом не было целый день", – отметил сержант. Шалыгин также рассказал, что почти каждое утро с 10 октября работала сирена, а охранники перестали уезжать домой и сидели в подвале, чтобы не попасть под обстрелы. Удары по военным и энергетическим объектам Украины российские военные стали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, как заявили в Следственном комитете России, стоят украинские спецслужбы. Директор центра исследования энергетики Украины Александр Харченко сообщал о повреждениях около 40% энергетической инфраструктуры Украины. Он предупредил, что граждан страны ожидают аварийные и плановые отключения электричества для снижения нагрузки на сети.

Сержант Шалыгин: после удара по Киеву отключилось электричество в тюрьме с пленными
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Алексей Шалыгин,Александр Харченко,Следственный комитет,
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