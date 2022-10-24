Блинкен заявил, что США не верят предупреждениям РФ о применении Киевом "грязной бомбы"

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в воскресенье отметил, что Вашингтон не считает обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы. Данная позиция изложена в письменном заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Неда Прайса.
По его словам, Блинкен выразил "неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Как уточнил Прайс, "Блинкен заявил <...> Кулебе, что США отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории". По версии госсекретаря США, "мир распознает любые попытки России использовать эти утверждения в качестве предлога для эскалации".
"Они также обсудили приверженность США и международного сообщества дальнейшему оказанию Украине беспрецедентной помощи в сфере безопасности, экономики и гуманитарной поддержки столько, сколько потребуется по мере того, как мы призываем Россию к ответу", - отмечается в заявлении. Блинкен и Кулеба также говорили об "усилиях для реагирования на <...> трудности", якобы связанные с проведением РФ специальной военной операции на Украине.
Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, главой Минобороны Французской Республики Себастьеном Лекорню и турецким министром обороны Хулуси Акаром. Российский министр довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы". Кроме того, Шойгу в пятницу и в воскресенье говорил по телефону с шефом Пентагона Ллойдом Остином.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на ядерный шантаж со стороны Украины. По ее словам, Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в "грязную бомбу".
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.