Блинкен заявил, что США не верят предупреждениям РФ о применении Киевом "грязной бомбы"

По его словам, Блинкен выразил "неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Как уточнил Прайс, "Блинкен заявил <...> Кулебе, что США отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории". По версии госсекретаря США, "мир распознает любые попытки России использовать эти утверждения в качестве предлога для эскалации".

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"Они также обсудили приверженность США и международного сообщества дальнейшему оказанию Украине беспрецедентной помощи в сфере безопасности, экономики и гуманитарной поддержки столько, сколько потребуется по мере того, как мы призываем Россию к ответу", - отмечается в заявлении. Блинкен и Кулеба также говорили об "усилиях для реагирования на <...> трудности", якобы связанные с проведением РФ специальной военной операции на Украине.

Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, главой Минобороны Французской Республики Себастьеном Лекорню и турецким министром обороны Хулуси Акаром. Российский министр довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы". Кроме того, Шойгу в пятницу и в воскресенье говорил по телефону с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на ядерный шантаж со стороны Украины. По ее словам, Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в "грязную бомбу".