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9 часов назад

Министры обороны России и Франции поговорили по телефону

Говорит Москваиещё 6

Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню обсудили ситуацию на Украине. Они отметили, что обстановка там «имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации». Шойгу также выразил французскому коллеге озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что киевские власти готовят на территории республики подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Москву в применении оружия массового поражения.

Министры обороны России и Франции поговорили по телефону
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
Конфликты,Сергей Шойгу,
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