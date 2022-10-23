Министры обороны России и Франции поговорили по телефону

Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню обсудили ситуацию на Украине. Они отметили, что обстановка там «имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации». Шойгу также выразил французскому коллеге озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что киевские власти готовят на территории республики подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Москву в применении оружия массового поражения.