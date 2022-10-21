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2 часа назад

Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине

Газета.Ruиещё 16

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим коллегой из США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, сообщает ТАСС, ссылаясь на российское военное ведомство. "21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в разговоре поднимались актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию вокруг Украины. Последние переговоры глав оборонных ведомств России и США проводили 13 мая. Тогда в ходе телефонного разговора также обсуждалась ситуация на Украине. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин выступил с заявлением, что НАТО не будет втянуто в конфликт на Украине. При этом он уточнил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Киев, а также работать над наращиванием вооружений.

Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Ллойд Остин,Сергей Шойгу,Минобороны России,НАТО,Пентагон,
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