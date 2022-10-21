Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим коллегой из США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, сообщает ТАСС, ссылаясь на российское военное ведомство. "21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в разговоре поднимались актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию вокруг Украины. Последние переговоры глав оборонных ведомств России и США проводили 13 мая. Тогда в ходе телефонного разговора также обсуждалась ситуация на Украине. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин выступил с заявлением, что НАТО не будет втянуто в конфликт на Украине. При этом он уточнил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Киев, а также работать над наращиванием вооружений.