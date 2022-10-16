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1 час назад

Китай призвал своих граждан немедленно покинуть Украину

Lenta.ruиещё 3

Министерство иностранных дел Китая призывает своих граждан, находящихся на Украине, незамедлительно покинуть страну. Об этом сообщается в аккаунте издания Global times в Twitter.

Китай призвал своих граждан немедленно покинуть Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что украинское посольство Китая окажет помощь в организации переезда, который власти называют эвакуацией. Также китайцев настоятельно просят не откладывать выезд из страны.

Еще 24 февраля посольство Китая в Киеве начало эвакуацию граждан КНР с Украины чартерными рейсами. Тогда ведомство на три дня открыло регистрацию пассажиров, желающих покинуть страну.

16 октября в КНР начал работу ХХ съезд Коммунистической партии Китая на котором, в том числе, будут обсуждаться вопросы о сотрудничестве государства с Россией. Позиция Пекина в отношении конфликта между Москвой и Киевом всегда была неоднозначной. При этом Китай не критикует Россию и не вводит против нее санкции.

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