DPA: послы стран Евросоюза одобрили создание тренировочной миссии для украинских военных

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Послы стран ЕС одобрили создание тренировочной миссии для украинских военнослужащих. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Комитет постоянных представителей 27 стран ЕС в пятницу единогласно одобрил миссию по обучению порядка 15 тыс. украинских военных. Чтобы минимизировать риски для них, тренировочные мероприятия будут проходить не на Украине, но в таких странах ЕС, как Германия и Польша. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на полях встречи НАТО в Брюсселе в четверг заявила, что Германия готова обучить до 5 тыс. человек.

Миссия пока рассчитана на два года. В ее рамках предполагается обучать украинцев управлять системами вооружений, которые поставляются Киеву, снайперским навыкам, разминированию, а также оказанию медицинской помощи. Как ожидается, окончательно решение о миссии будет одобрено на заседании глав МИД 17 октября в Люксембурге. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель инициировал программу по обучению украинских военных в августе. Несколько стран ЕС уже тренируют их на основе двусторонних договоренностей. В их числе и Германия.