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18 часов назад

Постпред ФРГ при НАТО: альянс не может откликнуться на просьбы Зеленского о помощи

Газета.Ruиещё 18

Постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг заявил в интервью Spiegel, что альянс не отвечает на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи, так как Украина не входит в его состав. "Украина — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне", - сказал он, добавив, что в НАТО не хотят, чтобы организация принимала участие в боевых действиях. По словам Кенига, вступление альянса в конфликт приведет к большой войне с участием еще 30 государств, которые этого не хотят. Политик подчеркнул, что Киеву стоит рассматривать помощь от НАТО, как от отдельных стран. Ранее New York Times писало, что НАТО не примет Украину в блок до завершения боевых действий, так как это потребовало бы изменения пятой статьи устава о взаимной обороне.

Постпред ФРГ при НАТО: альянс не может откликнуться на просьбы Зеленского о помощи
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Владимир Зеленский,НАТО,
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