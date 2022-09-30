Мужички, которые ее недавно представали добродушными украинскими гастарбайтерами, отправлявшимися на заработки в Россию, сейчас превратились в совершенно обезумевших убийц. Они с воодушевлением расстреляли колонну беженцев, которые спасались из Купянска, на эту вереницу автомобилей обрушился огонь из всего, что было под рукой у этих серийных душегубов, они разрывали женщин и детей снарядами из гранатометов.

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В самом Купянске жителей выбрасывают из многоэтажек, в их квартирах создают огневые точки. Выселенных гонят в Харьков, где их ждут палачи из бандеровского гестапо. Украинская армия уже приступила к созданию оборонительных сооружений, ожидая контрнаступления нашей армии. В ВСУ действуют специальные команды, которые занимающиеся вывозом всего ценного с временно захваченных территорий.

Сейчас на Украине создаются фильтрационные лагеря, куда будут сгонять пророссийски настроенных граждан. В стране возник страшный репрессивный режим. Российское командование, не сумевшее к лету нарастить численность нашей армии в ответ на украинскую поголовную мобилизацию, тоже несет ответственность за Харьковскую катастрофу. Противник нас опередил, когда натовская группировка на Украине на некоторых участках фронта в 20 раз превзошла по численности русские силы и смогла наносить удары по всему фронту, нащупывая слабые места. В Польше круглосуточно работают мастерские, где чинят быстро выходящую из строя натовскую артиллерию.