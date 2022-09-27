Япония и Европа договорились о сохранении антироссийских санкций

Премьер Японии Фумио Кисида и глава Евросовета Шарль Мишель договорились о сохранении антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте японского МИД.

Мишель прибыл в Токио для участия в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. «В отношении ситуации на Украине они сошлись во мнении, что крайне важно сохранять единство G7, и подтвердили решимость в тесном сотрудничестве с ЕС и другими странами сохранять в силе жесткие санкции против России и оказывать поддержку Украине», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Стороны выразили обеспокоенность попытками изменить статус-кво и договорились о международных усилиях по «миру, свободному от ядерного оружия».

Кисида также предложил отменить ограничения на импорт японских продуктов, а Мишель приветствовал решение Токио снять односторонние ограничения, введенные во время пандемии коронавируса.