В Белом доме заявили, что США не видят признаков намерения России применять ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти США на данном этапе не видят никаких признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. Это признала на регулярном брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В свете недавних высказываний представителей вашингтонской администрации о "катастрофических" последствиях применения ядерного оружия ее спросили, считают ли американские власти, что в настоящий момент "вероятность использования РФ ядерного оружия выше, чем в феврале или марте".

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"Что касается свидетельств [подготовки к применению ядерного оружия] или шансов, то мы этого не видим на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видим каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе", - ответила Жан-Пьер.

"Угроза [президента РФ Владимира] Путина о применении ядерного оружия против Европы является безответственной и безрассудной. <...> Последствия применения ядерного оружия будут катастрофическими для России и мира, Россия будет изгоем на мировой арене. Это не новая риторика, мы ранее слышали это от России. <...> Они делали эти угрозы в течение этого конфликта [на Украине]", - утверждала она позднее. Представитель Белого дома также отметила, что "Россия сама неоднократно заявляла, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести". "Это то, что они говорили, в том числе ранее в этом году в совместном заявлении постоянных членов СБ ООН", - подчеркнула Жан-Пьер.

После этого один из журналистов попросил ее пояснить, о каких именно "катастрофических последствиях" идет речь, предполагают ли они "какой-либо военный ответ". "[Помощник президента США по национальной безопасности] Джейк Салливан говорил вчера, что у нас были частные беседы. Он, Совет национальной безопасности Белого дома, его команда в частном порядке <...> взаимодействовали напрямую с российской стороной, и они (власти РФ - прим. ТАСС) понимают это, они точно понимают, какими будут последствия. Мы не намерены излагать это публично. Мы не намерены вести эти переговоры <...> публично", - ответила пресс-секретарь американского лидера.

"У нас нет никаких звонков, которые можно было бы анонсировать на данном этапе", - добавила она в ответ на уточняющий вопрос, планирует ли глава вашингтонской администрации Джо Байден обсудить этот вопрос напрямую с президентом РФ.

Готовность США навязать РФ экономические издержки

Она добавила, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками готовы быстро навязать РФ дополнительные жесткие экономические издержки в случае вхождении в ее состав частей Украины. "Мы никогда не признаем, что это территории являются чем-либо, кроме как частью Украины", - заявила она. "Что касается фальшивых референдумов, фальшивых голосований, которые мы видим в последние пару дней, то мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности, а также поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - добавила пресс-секретарь.

"Мы готовы создать дополнительные быстрые и жесткие экономические издержки для России вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, которые мы в настоящий момент наблюдаем", - сказала она.

"Вы услышите от нас дополнительно на эту тему в ближайшие дни", - уточнила Жан-Пьер, но не стала отвечать на вопрос, означают ли ее слова, что на этой неделе можно ждать новые антироссийские меры со стороны Вашингтона.

Референдумы о вхождении в состав России проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября включительно. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва поддержит решение, которое будет принято на этих референдумах.

Позиции двух стран

Байден 21 сентября заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Москва выступила с "откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг назвала "неприличным" выступление американского лидера, заявив, что он "приписал президенту России слова о том, что наша страна угрожает миру ядерным оружием".

Салливан в воскресенье заявил, что власти Соединенных Штатов "на очень высоком уровне" сообщили Москве, что последствия применения РФ ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, Вашингтон даст решительный ответ. Дипломатический источник ранее в понедельник заявил ТАСС, что Салливан "имел в виду самого себя", говоря, что Вашингтон "на очень высоком уровне" послал сигнал Москве о ядерном оружии.