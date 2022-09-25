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5 часов назад

Президент Финляндии Ниинисте выступил за переговоры по Украине

Газета.Ru

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что выступает за сохранение диалога с Россией, хоть и не видит больших возможностей для достижения мира на Украине. "Должен признать, что сейчас я не вижу больших возможностей для достижения мира", — цитирует его Общественная служба новостей. Ниинисте добавил, что ему важны любые действия, направленные на достижение мира, а потому поддерживает миротворческие шаги президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца и выступает за сохранение каналов для диалога с Кремлем.

Конфликты,Олаф Шольц,
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