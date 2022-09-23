Пресс-секретарь Милонова сообщил, что депутат уже в Донбассе

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов уже находится на территории Донбасса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Илья Евстигнеев в пятницу, 23 сентября.

По его словам, депутат готов служить в зоне спецоперации. В настоящее время ожидается согласование его кандидатуры, решение должны вынести с минуты на минуту, передает телеканал «Звезда».

Сам Милонов рассказал, почему написал заявление на добровольную мобилизацию.

— Только трусы и вырожденцы, которым место в грязной канаве. Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках, — отметил он.

По словам депутата, многие его знакомые офицеры, запасники и простые граждане добровольно ушли на фронт и верно служат стране. В настоящее время они являются рядовыми стрелками, радистами, артиллеристами, передает RT.