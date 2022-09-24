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1 час назад

ВСУ накрыли Донецк и Пантелеймоновку артиллерийским огнем

ТК «Звезда»иещё 2

Украинские военные в ночь на субботу, 24 сентября, четырежды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. О происшествии сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ накрыли Донецк и Пантелеймоновку артиллерийским огнем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 01:20 - населенный пункт Орловка - Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Под обстрелом оказалась и столица Народной Республики. В 03:37 пять снарядов калибром 155 миллиметров прилетели по Кировскому району Донецка, а спустя считанные минуты четыре снаряда были выпущены по населенному пункту Пантелеймоновка.

В эти дни на территории Народных республик Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях проводятся референдумы о вхождении в состав России.

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