Бывший глава МИД Румынии Марга заявил, что Украина находится в неестественных границах

«Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину. Это территории других стран», — подчеркнул экс-министр. Кроме того, он полагает, что в Европе не наступит стабильность, пока ситуация на Украине не будет урегулирована путем переговоров России, США, Германии, Украины и Китая.