Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Годара

"Годар стал явлением во французском кинематографе, создав абсолютно современное, свободное искусство", - отметил французский лидер. "Мы потеряли национальное достояние, взгляд гения", - подчеркнул Макрон на своей странице в Twitter.

О смерти Годара на 92-м году жизни сообщила во вторник газета Libération. Режиссер был одним из представителей "новой волны", решивших на рубеже 60-х годов отойти от принятых в мире кино канонов. Он известен благодаря фильму "На последнем дыхании", который стал дебютной работой для актера Жан-Поля Бельмондо.