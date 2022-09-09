Эрдоган согласился с отсутствием у РФ намерения сокращать поставки газа в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился, что у России нет целенаправленного намерения сократить поставки газа в Европейский союз. Его слова передает турецкий телеканал NTV. "Конечно, Россия не принимала произвольно таких решений и не предпринимала таких шагов. Европа не такая комфортная и мирная, как предполагалось", — сказал Эрдоган. Он отметил, что в сложившейся ситуации у Турции пока нет проблем, с которыми столкнулись европейские страны, поскольку Россия не применяла никаких санкций против страны. Эрдоган также упомянул встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалась цена на поставляемый из России в Турцию газ. Он подчеркнул, что РФ может предоставить стране максимально выгодные условия по импорту топлива. Эрдоган также выразил надежду, что тарифы на газ для населения Турции снизятся уже в 2023 после того, как страна сама начнет добывать его на "новом месторождении в турецком секторе Черного моря". Ранее президент Турции заявил, что Анкара может обратиться за покупкой самолетов-истребителей F-16 к России и другим странам в случае отказа США.