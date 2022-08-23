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7 часов назад

Президент Польши прибыл в Киев

ТАССиещё 9

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с руководством страны всестороннюю поддержку Украины. Об этом сообщил во вторник глава канцелярии польского лидера Павел Шрот.

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев
Фото: ТАССТАСС

"Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. Он поехал туда по приглашению президента [Украины] Владимира Зеленского", - сказал Шрот.

"Программа визита включает встречу с президентом, переговоры о военной поддержке Украины в смысле поставок оборудования, <...> а также в экономическом, гуманитарном и политическом смысле", - отметил глава канцелярии.

По его словам, затем польский лидер примет участие в саммите "Крымской платформы".

Конфликты,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,
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