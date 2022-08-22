В США заявили об отсутствии целей у внешней политики Вашингтона

США идут к третьей мировой войне и даже не замечают этого, заявил бывший директор по азиатским исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг (Robert Manning) для своей статьи в американской газете The Hill.

Аналитик заявил об отсутствии целей у внешней политики США. По его словам, Вашингтон ведет опасную политику «стратегической неопределенности». Мэннинг отметил: действия Белого дома говорят о том, что он добивается «коалиции единомышленных демократий». «Она будет жить долго и счастливо, а державы противоположных взглядов (например, Россия и Китай) либо признают верховенство США, либо смирятся со сменой режима», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что мировые демократии около 20 лет находятся в упадке, а политическая система США «накалена до предела и вообще в смертельной опасности». Миропорядок, где «крупнейшая торговая держава и экспортер капитала, а также две зрелые ядерные державы» оказались в изоляции, вне каких-либо рамок и гарантий, не может быть стабильным и процветающим, уверен специалист.

«Нынешнее геополитическое положение напоминает прелюдию к Первой мировой. То было тоже время беспрецедентной глобализации — а также ошибок и просчетов крупных держав», — уточнил Мэннинг. Особенную озабоченность эксперта вызывает позиция Вашингтона по Тайваню, так как она может спровоцировать Китай на военные действия. По Украине США действуют осторожнее, добавил он. «Мы оказались в переломном моменте истории, когда несколько судьбоносных событий разворачивается одновременно. Немного ясности бы не повредило», — уточнил Мэннинг.