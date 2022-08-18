Россия приступила к реализации контракта на поставку второго полка С-400 Турции

Контракт на поставку второго полка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Турции уже реализовывается. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает РИА "Новости". Он уточнил, что контракт уже подписан, и он в том числе подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы. Шугаев добавил, что Республика Турция по-прежнему является важным партнером Российской Федерации, государства активно развивают двустороннее сотрудничество во многих областях, в частности военно-техническое сотрудничество. Ранее в Турции заявляли, что вопрос о закупке второй партии С-400 у РФ стоял на повестке. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир отмечал, что Анкара рассчитывала на приобретение российских С-400 независимо от того, что по этому поводу думают США.