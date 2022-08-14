Делегация Конгресса США намерена посетить Тайвань 14-15 августа

ТАСС, 14 августа. Делегация Конгресса США посетит 14-15 августа Тайвань. Об этом сообщил в воскресенье Американский институт на Тайване (де-факто посольство США, но имеет статус некоммерческой организации).

Фото: ТАСС ТАСС

По его данным, законодатели во главе с сенатором Эдом Марки совершат визит на остров в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион.

Согласно заявлению института, они обсудят с представителями тайбэйской администрации "американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес".

В состав делегации также войдут конгрессмены Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер и Амата Радеваген.