США анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине

Администрация американского президента Джо Байдена на текущей неделе планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для артиллерии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По словам политика, Белый дом объявит о выделении 16-го пакета военной помощи Киеву. «Он будет включать больше HIMARS, дополнительные боеприпасы для РЗСО и для артиллерии», — анонсировал представитель администрации.

Ранее капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что переданными Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие из США и Великобритании. Он выразил уверенность, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов.