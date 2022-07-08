Младший брат бывшего премьера Японии Абэ подтвердил, что политику делают переливание крови

Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение, врачи делают переливание крови. Они пытаются спасти его жизнь, сообщил министр обороны Японии, брат экс-премьера Нобуо Киси, передает ТАСС. "Я молюсь о его выздоровлении. Врачи делают все возможное для спасения жизни, в том числе переливание крови", - сказал он. По предварительным данным, 67-летний Абэ был госпитализирован с огнестрельными ранениями шеи и груди. Ранее телеканал NHK показал видео, на котором запечатлен момент нападения на бывшего премьер-министра Японии. Утром 8 июля стало известно, что Синдзо Абэ подвергся нападению во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Политик был ранен и госпитализирован без сознания. В пожарном управлении префектуры сообщили, что он находится в "состоянии остановки сердца и легких" — так в Японии называют клиническую смерть, которую подтвердить может только врач, а не спасатели. Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС, его задержали. Мужчина заявил, что совершил такой поступок из-за того, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить".