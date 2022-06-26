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16 часов назад

ВСУ бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области

Деловая газета "Взгляд"

В Харьковской области вооруженные силы Украины бросили склад с вооружением иностранного производства, сообщило Минобороны России.

ВСУ бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Минобороны в соцсети «ВКонтакте», «в импровизированном хранилище, расположенном в жилом доме, были обнаружены брошенные при отступлении неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW». Кроме того, «в доме, где жили военнослужащие ВСУ, была обнаружена нацистская символика, нанесенная на стены».

Напомним, Минобороны России сообщило, что в Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея украинские боевики оборудовали склад вооружения и боеприпасов. В общежитии разместили подразделения ВСУ, а на прилегающей территории – дальнобойную артиллерию. Эвакуацию жильцов близлежащих домов решили не проводить.

Конфликты,Минобороны России,
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