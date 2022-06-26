ВСУ бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области

Как сообщает Минобороны в соцсети «ВКонтакте», «в импровизированном хранилище, расположенном в жилом доме, были обнаружены брошенные при отступлении неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW». Кроме того, «в доме, где жили военнослужащие ВСУ, была обнаружена нацистская символика, нанесенная на стены».