В NYT задумались, воюют ли США на Украине

«Если бы мы поменялись местами - если бы российские аппаратчики признались, что помогали убивать американских генералов или потопить корабль ВМС США - я сомневаюсь, что мы нашли бы здесь большую двусмысленность. <...> Если мы до сих пор избегали называть это войной и можем продолжать это делать, - может быть, это только потому, что мы стали так неуверенны в значении этого слова», - подытожила автор статьи Бонни Кристиан.