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53 минуты назад

В NYT задумались, воюют ли США на Украине

ТК «Звезда»иещё 4

В американской прессе стали задаваться вопросом: какое все-таки участие принимают Соединенные Штаты в конфликте на Украине.

В NYT задумались, воюют ли США на Украине
Фото: Hauke Schröder dpa GloballookpressHauke Schröder dpa Globallookpress

Так, в статье для The New York Times - журналист, научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан - анализирует заявления властей США по мере развития конфликта. Она пишет, что их риторика видоизменялась с течением времени.

«В марте целью США было помочь Украине защитить себя. Но к концу апреля это было уже как "ослабленная Россия"», - пишет она в своей статье.

Также Кристиан отмечает, что в одном американские власти были последовательны - «Америка не вступит в войну с Россией из-за Украины».

Журналист перечисляет вооруженные конфликты по всему миру, к которым Соединенные Штаты «приложили свою руку». Это и войны в Сомали, Нигере и даже Йемене, в котором США помогали Саудовской Аравии боеголовками своего производства, а также выбирать цели, руководствуясь указаниями американцев.

В конце материала автор задается вопросом: «воюем ли мы на Украине?».

«Если бы мы поменялись местами - если бы российские аппаратчики признались, что помогали убивать американских генералов или потопить корабль ВМС США - я сомневаюсь, что мы нашли бы здесь большую двусмысленность. <...> Если мы до сих пор избегали называть это войной и можем продолжать это делать, - может быть, это только потому, что мы стали так неуверенны в значении этого слова», - подытожила автор статьи Бонни Кристиан.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что проводимая спецоперация подтвердила, что Украина стала базой для военно-биологических программ США. По его словам, доказательную базу уже удалось собрать, а фиксация и суммирование новых преступлений Вашингтоном и Киевом в настоящий момент продолжаются.

Конфликты,В мире,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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