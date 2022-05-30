В Европе пригрозили Сербии усилением давления из-за России

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Власти Сербии должны сделать выбор между тесными отношениями с Россией и сближением с Евросоюзом. Об этом заявила в понедельник депутат Европарламента Виола фон Крамон после встречи с президентом республики Александаром Вучичем.

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"Вы должны определиться, на чьей вы стороне, видит ли кто-либо свое место в Европейском союзе, в европейской семье. Сербия - определенно европейская страна, <...> ее окружают страны ЕС, так что в наших общих интересах, чтобы Сербия согласовала свой курс с политикой санкций [против РФ] и не только с ней. В наших интересах, чтобы европейские ценности и нормы применялись здесь в Сербии", - заявила фон Крамон в интервью сербскому каналу N1. Она подчеркнула, что давление на Белград в этом вопросе будет только возрастать.

На вопрос журналистки о том, можно ли сказать, готов ли президент Вучич ввести санкции против России, евродепутат ответила, что на встрече они не обсуждали детали, но выразила мнение, что президент "знает, насколько пагубна зависимость от России для сербской экономики".

Кроме того, фон Крамон высказалась по вопросу признания Косова, заявив, что лоббирование против независимости Косово не в интересах самого Белграда. "Я бы хотела, чтобы Косово было на том же уровне в Европейском союзе, что и Сербия. Я верю, что это в интересах сербского народа, потому что без решения этого вопроса будет очень тяжело ввести Сербию в ЕС", - подчеркнула она.