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5 часов назад

В Кремле высказались о будущем регионов Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Будущее регионов Украины будет зависеть от решения их жителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что будущее регионов Украины будет зависеть от воли их жителей
Фото: ReutersReuters

«Все действия имеют свою предтечу, а предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих регионов, этих районов [Украины]», – передает его слова ТАСС.

Песков прокомментировал заявления некоторых российских политиков и чиновников, касающиеся перспектив тех или иных украинских регионов: «Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может».

Ранее власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.

Конфликты,Кирилл Стремоусов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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