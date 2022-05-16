Эрдоган: Турция не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

"Мы не можем сказать "да". Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Пусть не обижаются", - приводит слова турецкого лидера РИА Новости .

Президент Турции заявил о неготовности согласиться на членство Финляндии и Швеции после того, как эти страны отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Эрдоган также добавил, что не видит смысла в поездке в Турцию делегации из этих двух североевропейских государств, поскольку изменить позицию республики им не удастся.