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18 часов назад

Эрдоган: Турция не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Российская Газетаиещё 12

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО и призвал Стокгольм и Хельсинки "не обижаться" на это.

Эрдоган: Турция не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Мы не можем сказать "да". Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Пусть не обижаются", - приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

Президент Турции заявил о неготовности согласиться на членство Финляндии и Швеции после того, как эти страны отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Эрдоган также добавил, что не видит смысла в поездке в Турцию делегации из этих двух североевропейских государств, поскольку изменить позицию республики им не удастся.

Конфликты,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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