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5 часов назад

Устроившему стрельбу в супермаркете США грозит пожизненное заключение

Газета.Ruиещё 2

Устроившему стрельбу в супермаркете американского города Буффало предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Об этом на пресс-конференции заявил окружной прокурор Джон Флинн, передает РИА "Новости". "Этому лицу предъявлено обвинение в убийстве первой степени, что является самым строгим обвинением в убийстве в штате Нью-Йорк и влечет за собой пожизненное заключение без права на досрочное освобождение", – сказал он. Ранее сообщалось, что стрельба в США, где погибли 10 человек, могла произойти на почве расизма. Об этом на пресс-конференции сообщил один из чиновников города Буффало. До этого сообщалось, что число погибших в американском городе Буффало, где неизвестный в камуфляже открыл стрельбу в супермаркете, выросло до десяти. Еще трое ранены, состояние двух из них оценивается как критическое. По словам представителя правоохранительных органов, подозреваемый вошел в супермаркет около 14:30 (22:30 мск) и открыл огонь из винтовки. Полиция, прибывшая на вызов, задержала его. Данные о личности подозреваемого и мотивы его поступка пока не известны.

В Нью-Йорке хотят ужесточить оружейное законодательство после стрельбы в Буффало
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Джон Флинн,
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