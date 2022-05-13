В Южной Осетии назначили референдум по объединению с Россией на 17 июля

Анатолий Бибилов подписал указ о назначении референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России. Согласно документу, дата проведения референдума - 17 июля 2022 года.

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"Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции РЮО Президент Анатолий Бибилов подписал сегодня Указ о назначении референдума Республики Южная Осетия", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента республики.

Отмечается, что гражданам Южной Осетии предстоит ответить на один вопрос: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?".