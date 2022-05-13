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13 мая

В Южной Осетии назначили референдум по объединению с Россией на 17 июля

Российская Газетаиещё 33

Анатолий Бибилов подписал указ о назначении референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России. Согласно документу, дата проведения референдума - 17 июля 2022 года.

В Южной Осетии назначили референдум по объединению с Россией на 17 июля
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции РЮО Президент Анатолий Бибилов подписал сегодня Указ о назначении референдума Республики Южная Осетия", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента республики.

Отмечается, что гражданам Южной Осетии предстоит ответить на один вопрос: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?".

Ранее Бибилов заявлял о том, что идею присоединения к РФ поддерживает подавляющее большинство граждан. По его словам, Южная Осетия предпринимала шаги по возвращению в состав России не менее четырех раз только на протяжении XX века.

Конфликты,Анатолий Бибилов,
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