Макрон предложил создать новое европейское сообщество ради Украины

Глава Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением о создании нового европейского сообщества ради Украины. Об этом повествует портал "РИА Новости".

Ранее Макрон заявлял, что этап вступления Украины в ЕС может длиться десятилетиями. А в новое сообщество будут входит страны, не состоящие в ЕС. Таким образом, у Украины появятся новые возможности сближения со странами Европы.

"Европейский союз не может быть единственным средством структурирования европейского континента в краткосрочной перспективе", - говорит президент Франции.