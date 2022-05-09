Макрон предложил создать новое европейское сообщество ради Украины

Глава Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением о создании нового европейского сообщества ради Украины. Об этом повествует портал "РИА Новости".
Ранее Макрон заявлял, что этап вступления Украины в ЕС может длиться десятилетиями. А в новое сообщество будут входит страны, не состоящие в ЕС. Таким образом, у Украины появятся новые возможности сближения со странами Европы.
"Европейский союз не может быть единственным средством структурирования европейского континента в краткосрочной перспективе", - говорит президент Франции.
Напомним, что в конце февраля 2022 года украинским правительством была подана в Брюссель заявка на вступление в ЕС. Через некоторое время Украина получила статус страны-кандидата.