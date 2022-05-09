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9 мая

Макрон предложил создать новое европейское сообщество ради Украины

Banki.loansиещё 9

Глава Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением о создании нового европейского сообщества ради Украины. Об этом повествует портал "РИА Новости".

Макрон предложил создать новое европейское сообщество ради Украины
Фото: Banki.loansBanki.loans

Ранее Макрон заявлял, что этап вступления Украины в ЕС может длиться десятилетиями. А в новое сообщество будут входит страны, не состоящие в ЕС. Таким образом, у Украины появятся новые возможности сближения со странами Европы.

"Европейский союз не может быть единственным средством структурирования европейского континента в краткосрочной перспективе", - говорит президент Франции.

Напомним, что в конце февраля 2022 года украинским правительством была подана в Брюссель заявка на вступление в ЕС. Через некоторое время Украина получила статус страны-кандидата.

Конфликты,Эммануэль Макрон,Правительство Украины,ЕС,
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