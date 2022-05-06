В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

В США заявили о нежелающем мира на Украине американском руководстве

Lenta.ru

Воинственная риторика Запада осложняет и затягивает украинский конфликт, пишет американское издание The Hill.

В США заявили о нежелающем мира на Украине американском руководстве
Фото: ReutersReuters

По словам автора статьи, из-за желания США и их союзников воевать с Москвой добиваться мирного урегулирования кризиса становится еще сложнее. Издание пишет, что в последнее время Вашингтон упрочил свою антироссийскую риторику. Скоро на Украину прибудет новый пакет помощи, в котором есть ракеты Javelin и Stinger, беспилотники, тяжелая артиллерия и БТР. Польша при этом отправила Украине советские танки Т-72.

Автор отметил, что иногда «стратегический тупик» может дать возможность для мирного урегулирования. Но США не захотели вернуть переговоры Москвы и Киева в «нужное русло» и вместо этого заявили об «ослаблении России». Автор пишет, что до этого «США имели моральное превосходство, потому что помогали другому государству». Но недавно руководитель Пентагона Ллойд Остин призвал добиваться ослабления России.

«Если стратегический тупик сохранится, конфликт рискует стать замороженным — и ни одна из сторон не получит решающего преимущества. Армии будут обстреливать друг друга несколько месяцев или даже лет. Потери будут накапливаться, но больше всего пострадают мирные жители», — сделал вывод журналист.

Ранее Остин заявил, что США не воюют с Россией. По его словам, с Россией борется Украина.

Конфликты,Ллойд Остин,Пентагон,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители