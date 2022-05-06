В США заявили о нежелающем мира на Украине американском руководстве

Воинственная риторика Запада осложняет и затягивает украинский конфликт, пишет американское издание The Hill.

Фото: Reuters Reuters

По словам автора статьи, из-за желания США и их союзников воевать с Москвой добиваться мирного урегулирования кризиса становится еще сложнее. Издание пишет, что в последнее время Вашингтон упрочил свою антироссийскую риторику. Скоро на Украину прибудет новый пакет помощи, в котором есть ракеты Javelin и Stinger, беспилотники, тяжелая артиллерия и БТР. Польша при этом отправила Украине советские танки Т-72.

Автор отметил, что иногда «стратегический тупик» может дать возможность для мирного урегулирования. Но США не захотели вернуть переговоры Москвы и Киева в «нужное русло» и вместо этого заявили об «ослаблении России». Автор пишет, что до этого «США имели моральное превосходство, потому что помогали другому государству». Но недавно руководитель Пентагона Ллойд Остин призвал добиваться ослабления России.

«Если стратегический тупик сохранится, конфликт рискует стать замороженным — и ни одна из сторон не получит решающего преимущества. Армии будут обстреливать друг друга несколько месяцев или даже лет. Потери будут накапливаться, но больше всего пострадают мирные жители», — сделал вывод журналист.