Украинские военные восемь раз за сутки обстреляли ЛНР, есть жертвы

В ЛНР сообщили о восьми обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 8 обстрелов», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Обстрелы зафиксированы по населённым пунктам Донецкий, Первомайск, Калиново и Кировск.
В результате обстрелов в Калиново погибла женщина.
Ранее сотрудники Министерства внутренних дел ЛНР предотвратили диверсию украинской стороны, запланированную с целью дискредитации Вооружённых сил России, в населённом пункте Цуповка Харьковской области.