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19 часов назад

Зеленский заявил о готовности Украины сражаться с Россией «и 10 лет»

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Зеленский заявил о готовности Украины сражаться с Россией «и 10 лет»

Украина способна сражаться с Россией «и 10 лет», заявил президент страны Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах мирных переговоров в интервью CNN.

«Мы не можем отдать нашу территорию, но если мы должны найти какой-то диалог с Россией, если они способны на него, то мы готовы», — сказал Зеленский.

При этом украинский президент подчеркнул, что переговоры могут проводиться «не на основании российского ультиматума». Зеленский отметил, что чем быстрее завершатся переговоры, тем меньше погибнет людей.

Ранее Зеленский заявил, что президенту США Джо Байдену стоит приехать на Украину и увидеть последствия российской спецоперации собственными глазами.

Конфликты,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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