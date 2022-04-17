Зеленский заявил о готовности Украины сражаться с Россией «и 10 лет»

Украина способна сражаться с Россией «и 10 лет», заявил президент страны Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах мирных переговоров в интервью CNN.

«Мы не можем отдать нашу территорию, но если мы должны найти какой-то диалог с Россией, если они способны на него, то мы готовы», — сказал Зеленский.

При этом украинский президент подчеркнул, что переговоры могут проводиться «не на основании российского ультиматума». Зеленский отметил, что чем быстрее завершатся переговоры, тем меньше погибнет людей.