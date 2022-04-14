Полиция Фиджи арестовала яхту, якобы принадлежащую Сулейману Керимову

Власти Республики Фиджи арестовали яхту, принадлежащую, по утверждению местной полиции, российскому сенатору Сулейману Керимову. Об этом сообщает в четверг фиджийский телеканал FBC со ссылкой на правоохранителей.

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По данным полиции островного государства, яхта Amadea вошла "в исключительную экономическую зону Фиджи без надлежащего разрешения властей" в среду. После судно было задержано, а стражи порядка начали выяснять имя его владельца и порт приписки. "Яхта [по предварительным данным] принадлежит россиянину Сулейману Керимову", - указал телеканал.

Согласно действующему законодательству Фиджи, для захода в порты страны иностранным судам требуется получить разрешения нескольких государственных департаментов и служб.