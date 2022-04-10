Шеремет назвал дикостью слова Борреля о продолжении боевых действий на Украине

Западные политики и дипломаты в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, выступившего за продолжение боевых действий на Украине.

По словам Шеремета, подливая масла в огонь на Украине, западным странам пора понять, что рано или поздно это пламя дойдет до них, пишет РИА Новости. Шеремет отметил, что ЕС вместе с НАТО заинтересован в превращении Украины в "черную зону", пытаясь тем самым втянуть Россию в длительный военный конфликт. Поставляя оружие Киеву, Запад "продолжает пособничать нацистам", при этом украинский народ использует "как разменную монету в достижении геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы", подчеркнул депутат.