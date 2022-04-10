Шеремет назвал дикостью слова Борреля о продолжении боевых действий на Украине

Западные политики и дипломаты в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, выступившего за продолжение боевых действий на Украине.
По словам Шеремета, подливая масла в огонь на Украине, западным странам пора понять, что рано или поздно это пламя дойдет до них, пишет РИА Новости. Шеремет отметил, что ЕС вместе с НАТО заинтересован в превращении Украины в "черную зону", пытаясь тем самым втянуть Россию в длительный военный конфликт. Поставляя оружие Киеву, Запад "продолжает пособничать нацистам", при этом украинский народ использует "как разменную монету в достижении геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы", подчеркнул депутат.
Ранее Боррель написал в соцсетях: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". Глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины. По мнению председатель Госдумы Вячеслава Володина, тем самым Боррель публично пожелал продолжения военных действий. Однако долг занимающего такой пост человека - искать решение проблемы дипломатическим путем. "Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза", - сделал вывод спикер.