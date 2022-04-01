Украина сообщила МАГАТЭ о контроле над Чернобыльской АЭС

Украина уведомила МАГАТЭ о возвращении контроля над Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте организации.

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Как отмечается в сообщении, утром 31 марта Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что российские силы, которые контролировали Чернобыльскую АЭС с 24 февраля, в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу и направили две колонны своих войск в сторону Белоруссии.

Третья колонна также покинула город Славутич, где проживает много сотрудников Чернобыльской АЭС, и двинулась в сторону Белоруссии.

На Украине отметили, что на площадке Чернобыльской АЭС все еще находятся российские силы, но предположили, они тоже готовятся уйти.

29 марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.