Украинские войска нанесли удар ракетой «Точка-У» по Луганску

Военные силы Украины нанесли ракетный удар из комплекса «Точка-У» по Луганску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Согласно их информации, обстрел был произведен в 5.25 из Северодонецка. Последствия ракетного удара пока неизвестны, говорится в сообщении.