Украинские войска нанесли удар ракетой «Точка-У» по Луганску

Военные силы Украины нанесли ракетный удар из комплекса «Точка-У» по Луганску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно их информации, обстрел был произведен в 5.25 из Северодонецка. Последствия ракетного удара пока неизвестны, говорится в сообщении.
Отмечается, что военные обстреляли населенный пункт Молочный, выпустив по нему из танка восемь 125-миллиметровых снарядов.