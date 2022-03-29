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10 минут назад

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили ракеты из "Града" по поселку Каштановое

Елена Прошина

Войска Украины обстреляли из ракетной системы залпового огня «Град» поселок Каштановое в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР: ВСУ выпустили ракеты из "Града" по поселку Каштановое
Фото: ReutersReuters

Всего было выпущено 20 ракет.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ населенного пункта Каштановое: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел произошел в 06:30.

Кроме того, украинские войска утром 29 марта обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:10 - н.п. Новоселовка – н.п. Михайловка: выпущено 4 мины калибром 120 мм», - говорится в сообщении СЦКК.

Также огонь был нанесен по населенному пункту Ясиноватая в ДНР. Украина выпустила четыре снаряда калибром 122 миллиметра, запрещенных Минскими соглашениями.

«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», — следует из сообщения представительства.

Конфликты,Армия,
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