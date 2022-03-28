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34 минуты назад

Американка рассказала, как ВСУ сгоняли жителей Мариуполя к подорванному зданию драмтеатра

Алиса Селезнёва

Спасшаяся из Мариуполя гражданка США рассказала «Известиям», как пыталась выехать из города. По ее словам, никакой информации об эвакуации жители не получали.

Американка рассказала, как ВСУ сгоняли жителей Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она также рассказала, что ВСУ каждый день сгоняли жителей к зданию драмтеатра, которое потом было подорвано.

«Мы подошли к машине с военными, спрашиваем, как насчет эвакуации, как люди узнают. Они ответили, что если будет какая-то эвакуация, то мы будем ездить по городу и объявлять в рупор, что будет там-то, там-то. Или другой вариант — просто приходить каждое утро к драмтеатру, стоять там и ждать объявления. Вообще уже, по-моему, на тот момент была воронка. То есть посылать людей к драмтеатру каждое утро, чтобы они там толпой стояли — это очень опасно», — рассказала девушка.

Она также добавила, что никаких «рупоров» и объявлений об эвакуации в итоге не было. А когда она подходила к военным ВСУ с вопросами об эвакуации, они вели себя так, будто их отвлекают, и отвечали одним словом.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за последние сутки из Мариуполя в пункт приема беженцев «Безыменное» в Донецкой народной республике эвакуировали 681 человека, в том числе 142 ребенка. В настоящее время беженцы находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. Всего с 5 марта на этом пункте зарегистрировались 7,8 тыс. человек.

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