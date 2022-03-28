Американка рассказала, как ВСУ сгоняли жителей Мариуполя

«Мы подошли к машине с военными, спрашиваем, как насчет эвакуации, как люди узнают. Они ответили, что если будет какая-то эвакуация, то мы будем ездить по городу и объявлять в рупор, что будет там-то, там-то. Или другой вариант — просто приходить каждое утро к драмтеатру, стоять там и ждать объявления. Вообще уже, по-моему, на тот момент была воронка. То есть посылать людей к драмтеатру каждое утро, чтобы они там толпой стояли — это очень опасно», — рассказала девушка.